В Херсонській області зафіксовано 215 нових випадків COVID-19

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“За останню добу проведено 552 ПЛР-дослідження, 254 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 601 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 215 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 76 чоловіків і 139 жінок. З них 7 дітей та 7 медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “181 особа перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 34 особи”.

Зазначається, що за добу померли 8 жителів міста Херсон. Всі мали пневмонію та COVID-19.

Також за добу зафіксовано 181 одужання.

“Тож наразі в області 28 840 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:

— 22 873 людини побороли недуг;

— 5 119 людей інфіковано COVID-19;

— 848 людей померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 936 228 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 39 096 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.