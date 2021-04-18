В Херсонской области зафиксировано 215 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 215 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии скончалось 848 человек. Об этом сообщили в пресс-центре Херсонской ОГА, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 552 ПЦР-исследования, 254 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 601 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 215 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 76 мужчин и 139 женщин. Из них 7 детей и 7 медицинских работников”, — говорится в сообщении.
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “181 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 34 человека”.
Отмечается, что за сутки умерли 8 жителей города Херсон. Все имели пневмонию и COVID-19. Также за сутки зафиксировано 181 выздоровление.
“Поэтому сейчас в области 28 840 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 22 873 человека побороли недуг;
— 5119 человек инфицировано COVID-19;
— 848 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 936 228 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 39 096 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.