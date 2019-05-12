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В Ізраїлі визначилися з місцем для будівництва поселення в честь Трампана на Голанських висотах

В Ізраїлі визначилися з місцем для будівництва поселення в честь Трампана на Голанських висотах

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив, що вже визначено місце для будівництва на Голанських висотах обіцяного їм поселення в честь президента США Дональда Трампа. Відповідну заяву прем'єр зробив у неділю на щотижневому засіданні уряду, передає УНН з посиланням на Jpost.

"Я обіцяв, що ми створимо поселення в честь Трампа і назвемо його ім'ям президента. Повідомляю, що ми вже знайшли місце на Голанських висотах, де буде створено це нове поселення, і ми почали процес", - цитує висловлювання Нетаньяху його канцелярія. "Я доведу це рішення до офіційного затвердження нового уряду після його створення", - додав він.

Нагадаємо, 23 квітня Нетаньяху пообіцяв назвати єврейське поселення на окупованих Голанських висотах на честь президента США Дональда Трампа.

25 березня президент США Дональд Трамп, на початку зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху підписав указ, в якому говориться, що Сполучені Штати визнають суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Саудівська Аравія засудила визнання президентом США анексії Ізраїлем Голанських висот в 1981 році, а керівництво Іраку вважало таке рішення Трампа порушенням міжнародного права порушенням міжнародного права.

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