В Израиле определились с местом для строительства поселения в честь Трампана на Голанских высотах
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что уже определено место для строительства на Голанских высотах обещанного им поселения в честь президента США Дональда Трампа. Соответствующее заявление премьер сделал в воскресенье на еженедельном заседании правительства, передает УНН со ссылкой на Jpost.
"Я обещал, что мы создадим поселение в честь Трампа и назовем его именем президента. Сообщаю, что мы уже нашли место на Голанских высотах, где будет создано это новое поселение, и мы начали процесс", - цитирует высказывания Нетаньяху его канцелярия. "Я доведу это решение до официального утверждения нового правительства после его создания", - добавил он.
Напомним, 23 апреля Нетаньяху пообещал назвать еврейское поселение на оккупированных Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа.
25 марта президент США Дональд Трамп, в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписал указ, в котором говорится, что Соединенные Штаты признают суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Саудовская Аравия осудила признание президентом США аннексии Израилем Голанских высот в 1981 году, а руководство Ирака посчитало такое решение Трампа нарушением международного права нарушением международного права.