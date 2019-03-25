МИД Ирака осудило решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Руководство Ирака считает нарушением международного права решение администрации США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом телеканалу Al-Mayadeen заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф, передает УНН.
“Признание Соединенными Штатами суверенитета Израиля над Голанами идет вразрез с международным правом. Ирак будет приветствовать только законные резолюции, принятые Советом Безопасности ООН и направленные на прекращение оккупации”, — сказал он.
Церемония подписания прокламации состоялась в понедельник в Белом доме в рамках переговоров Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Против таких односторонних действий ранее высказались не только Сирия и другие страны арабского и исламского мира, Россия, а также ключевые европейские государства, включая Германию и Францию.
Как сообщал УНН, Нетаньяху прервал визит в США из-за ракетного обстрела Израиля.