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МЗС Іраку засудило рішення США визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Керівництво Іраку вважає порушенням міжнародного права рішення адміністрації США Дональда Трампа визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Про це телеканалу Al-Mayadeen заявив у понеділок офіційний представник МЗС Іраку Ахмед ас-Сахаф, передає УНН.

МЗС Іраку засудило рішення США визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами

“Визнання Сполученими Штатами суверенітету Ізраїлю над Голанами йде врозріз з міжнародним правом. Ірак вітатиме тільки законні резолюції, прийняті Радою Безпеки ООН і спрямовані на припинення окупації”, — сказав він.

Церемонія підписання прокламації відбулася в понеділок у Білому домі в рамках переговорів Трампа з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Проти таких односторонніх дій раніше висловилися не тільки Сирія і інші країни арабського та ісламського світу, Росія, а також ключові європейські держави, включаючи Німеччину і Францію.

Як повідомляв УНН, Нетаньяху перервав візит до США через ракетний обстріл Ізраїлю.

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