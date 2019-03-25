МЗС Іраку засудило рішення США визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Керівництво Іраку вважає порушенням міжнародного права рішення адміністрації США Дональда Трампа визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Про це телеканалу Al-Mayadeen заявив у понеділок офіційний представник МЗС Іраку Ахмед ас-Сахаф, передає УНН.
“Визнання Сполученими Штатами суверенітету Ізраїлю над Голанами йде врозріз з міжнародним правом. Ірак вітатиме тільки законні резолюції, прийняті Радою Безпеки ООН і спрямовані на припинення окупації”, — сказав він.
Церемонія підписання прокламації відбулася в понеділок у Білому домі в рамках переговорів Трампа з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.
Проти таких односторонніх дій раніше висловилися не тільки Сирія і інші країни арабського та ісламського світу, Росія, а також ключові європейські держави, включаючи Німеччину і Францію.
Як повідомляв УНН, Нетаньяху перервав візит до США через ракетний обстріл Ізраїлю.