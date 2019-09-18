В Ізраїлі пройшли другі за рік дострокові вибори

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Судячи з результатів екзит-полів, проведених на виборчих дільницях в Ізраїлі, ні одна з основних політичних сил не змогла здобути перемогу на парламентських виборах у країні, які завершились напередодні. Про це повідомляє УНН спираючись на інформацію Reuters, Голос Америки та Jerusalem Post.