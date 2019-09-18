В Ізраїлі пройшли другі за рік дострокові вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Судячи з результатів екзит-полів, проведених на виборчих дільницях в Ізраїлі, ні одна з основних політичних сил не змогла здобути перемогу на парламентських виборах у країні, які завершились напередодні. Про це повідомляє УНН спираючись на інформацію Reuters, Голос Америки та Jerusalem Post.
Діючому прем’єр-міністру Беньяміну Нетаньяху і очолюваної ним партії “Лікуд” не вдасться зібрати коаліцію в ізраїльському Кнесеті: для цього необхідно отримати як мінімум 61 місце в парламенті, в якому засідають 120 депутатів. Втім, не можна говорити і про перемогу головного противника Нетаньяху — відставного командувача армією Ізраїлю Бенні Ганц, який очолює лівоцентристський блок “Кахоль-Лаван”.
Екзит-поли на виборчих дільницях провели відразу три провідних ізраїльських телеканалу. Відповідно до одного з опитувань, “Лікуд” і “Кахоль-Лаван” набрали однакову кількість голосів і отримали по 32 мандати. Ще один екзит-пол показує, що у “Кахоль-Лавана” буде 34 місця в парламенті, а у “Лікуду” — 33. Згідно з результатами третього опитування, блок Бенні Ганц отримав 33 мандати, а партія Нетаньяху — 31.
Ні Нетаньяху, ні Ганц результати екзит-полів не коментували, вважаючи за краще дочекатися офіційних результатів виборів. Однак результати опитувань вже прокоментував депутат Кнесету від “Лікуду” Йоав Кіш, який заявив: “Або Беньямін Нетаньяху стає прем’єр-міністром, або ми йдемо на треті вибори. Я не бачу іншого варіанту”.
Нагадаємо, в травні Кнесет затвердив саморозпуск і перші в історії Ізраїлю повторні парламентські вибори, які були скликані вже через кілька місяців після попереднього голосування через нездатність “Лікуду” організувати правлячу коаліцію. День виборів — вихідний день в Ізраїлі, який обійшовся місцевій економіці в мільйони доларів. Багато жителів країни вважали за краще провести несподіваний вихідний на пляжі.
Члени блоку “Кахоль-Лаван”, у свою чергу, кажуть, що Нетаньяху повинен піти.