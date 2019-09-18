В Израиле прошли вторые за год досрочные выборы

Действующему премьер-министру Беньямину Нетаньяху и возглавляемой им партии “Ликуд” не удастся собрать коалицию в израильском Кнессете: для этого необходимо получить как минимум 61 место в парламенте, в котором заседают 120 депутатов. Впрочем, нельзя говорить и о победе главного противника Нетаньяху — отставного командующего армией Израиля Бенни Ганца, возглавляющего левоцентристский блок “Кахоль-Лаван”.

Экзит-поллы на избирательных участках провели сразу три ведущих израильских телеканала. Согласно одному из опросов, “Ликуд” и “Кахоль-Лаван” набрали одинаковое количество голосов и получили по 32 мандата. Еще один экзит-полл показывает, что у “Кахоль-Лавана” будет 34 места в парламенте, а у “Ликуда” — 33. Согласно результатам третьего опроса, блок Бенни Ганца получил 33 мандата, а партия Нетаньяху — 31.

Ни Нетаньяху, ни Ганц результаты экзит-поллов не комментировали, предпочитая дождаться официальных результатов выборов. Однако результаты опросов уже прокомментировал депутат Кнессета от “Ликуда” Йоав Киш, который заявил: “Либо Беньямин Нетаньяху становится премьер-министром, либо мы идем на третьи выборы. Я не вижу иного варианта”.

Напомним, в мае Кнессет утвердил самороспуске и первые в истории Израиля повторные парламентские выборы, которые были созваны уже через несколько месяцев после предварительного голосования из-за неспособности “Ликуда” организовать правящую коалицию. День выборов — выходной день в Израиле, который обошелся местной экономике в миллионы долларов. Многие жители страны предпочли провести неожиданный выходной на пляже.

Члены блока “Кахоль-Лаван”, в свою очередь, говорят, что Нетаньяху должен уйти.