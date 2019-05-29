Кнесет затвердив саморозпуск і перші в історії Ізраїлю повторні парламентські вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Кнесет (парламент Ізраїлю) в перші хвилини четверга затвердив у другому і третьому читаннях більшістю голосів закон про саморозпуск і призначив перші в історії Ізраїлю повторні парламентські вибори на 17 вересня, повідомив за підсумками голосування спікер ізраїльського парламенту Юлій Едельштейн, передає УНН із посиланням на Jerusalem Post.
"Кнесет затвердив закон про саморозпуск, за нього проголосували 74 депутати, проти проголосували 45 депутатів. У Кнесеті 21-го скликання пройдуть перед закриттям ще два засідання", - сказав він. Трансляцію голосування, зокрема, вів Парламентський канал ізраїльського ТБ.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Ізраїля Нетаньяху загрожував розпуском парламенту в останній спробі сформувати коаліцію.
29 травня закінчився термін, відведений законом Нетаньяху на формування нової урядової коаліції за підсумками парламентських виборів, що відбулися 9 квітня.
“Лікуд” дісталися тоді 35 місць в Кнесеті, ще п’ять правих і релігійних партій отримали 30 мандатів. Разом вони контролюють 65 з 120 крісел в парламенті, але прем’єр не може домогтися формування стійкої коаліції через конфлікт між ультрарелігійного ШАС і “Яхадут ха-Тора” (отримали по вісім місць у парламенті) і партією “Наш дім — Ізраїль” колишнього міністра оборони Авігдора Лібермана (п’ять місць) навколо законопроекту про відстрочку призову ортодоксальних іудеїв в ізраїльську армію.
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Сам Нетаньяху в неділю повідомив в Twitter, що починає “останню спробу сформувати правий уряд і запобігти непотрібні вибори”. За даними Kan, 27 травня в Кнесеті зберуться представники парламентської опозиції, щоб обговорити голосування щодо розпуску палати і підготовку до можливих повторних виборів. Разом з тим, газета The Times of Israel цитує експертів, які оцінюють в 95% шанси Нетаньяху сформувати уряд в найближчі три дні.