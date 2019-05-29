Кнесет затвердив саморозпуск і перші в історії Ізраїлю повторні парламентські вибори

"Кнесет затвердив закон про саморозпуск, за нього проголосували 74 депутати, проти проголосували 45 депутатів. У Кнесеті 21-го скликання пройдуть перед закриттям ще два засідання", - сказав він. Трансляцію голосування, зокрема, вів Парламентський канал ізраїльського ТБ.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Ізраїля Нетаньяху загрожував розпуском парламенту в останній спробі сформувати коаліцію.

29 травня закінчився термін, відведений законом Нетаньяху на формування нової урядової коаліції за підсумками парламентських виборів, що відбулися 9 квітня.

“Лікуд” дісталися тоді 35 місць в Кнесеті, ще п’ять правих і релігійних партій отримали 30 мандатів. Разом вони контролюють 65 з 120 крісел в парламенті, але прем’єр не може домогтися формування стійкої коаліції через конфлікт між ультрарелігійного ШАС і “Яхадут ха-Тора” (отримали по вісім місць у парламенті) і партією “Наш дім — Ізраїль” колишнього міністра оборони Авігдора Лібермана (п’ять місць) навколо законопроекту про відстрочку призову ортодоксальних іудеїв в ізраїльську армію.

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Сам Нетаньяху в неділю повідомив в Twitter, що починає “останню спробу сформувати правий уряд і запобігти непотрібні вибори”. За даними Kan, 27 травня в Кнесеті зберуться представники парламентської опозиції, щоб обговорити голосування щодо розпуску палати і підготовку до можливих повторних виборів. Разом з тим, газета The Times of Israel цитує експертів, які оцінюють в 95% шанси Нетаньяху сформувати уряд в найближчі три дні.