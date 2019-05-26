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Тисячі ізраїльтян виступили проти надання Нетаньяху імунітету

Тисячі ізраїльтян виступили проти надання Нетаньяху імунітету

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. У Тель-Авіві в суботу, 25 травня, відбулася масова акція протесту, учасники якої виступили проти законодавчих заходів, спрямованих на те, щоб звільнити прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху від судового переслідування і обмежити повноваження Верховного суду. Про це повідомляють Reuters і BBC, зазначає УНН.

Організатори, вказує остання, стверджують що в акції взяли участь “десятки тисяч людей”. Про те, що на вулиці столиці Ізраїлю в цей день вийшли “тисячі ізраїльтян”, також пише Reuters. Організатори, за даними агентства, оцінили кількість учасників мітингу в 80 тисяч. При цьому фотограф Reuters, присутній на місці подій, оцінив число учасників демонстрації в 20 тисяч. Місцева поліція офіційних даних із цього приводу не випускала.

Мітинг, вказують Reuters і BBC, був організований місцевою опозицією. На ньому були присутні представники майже всіх опозиційних партій країни, зауважує агентство, підкреслюючи, що це є “рідкісним проявом єдності розколотої політичної системи Ізраїлю”.

Присутні, продовжує BBC, звинуватили Нетаньяху в спробі прийняти законопроект, що захищає його від корупційних справ. Мова, пояснює Reuters, йде про заяви прихильників ізраїльського прем’єра з його партії “Лікуд”. Вони, за інформацією агентства, пообіцяли добитися для Нетаньяху парламентського імунітету від переслідування, який буде діяти до тих пір, поки політик перебуває на своїй посаді. Крім цього, в “Лікуд”, відзначає Reuters, виступили за прийняття законодавчих заходів, які скасовують будь-яке рішення Верховного суду країни про скасування імунітету для прем’єра.

Сам Нетаньяху, зауважує агентство, після виборів (що відбулися в квітні) не говорив про те, чи буде він добиватися імунітету для себе чи ні. Минулого місяця після перемоги на парламентських виборах його партії “Лікуд” Нетаньяху зберіг пост прем’єр-міністра країни на п’ятий термін.

Нагадуємо, міністерка охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Мексики Хосефа Гонсалес Бланко в суботу покинула свій пост.

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