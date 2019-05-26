Нетаньяху загрожує розпуском парламенту в останній спробі сформувати коаліцію

29 травня закінчується термін, відведений законом Нетаньяху на формування нової урядової коаліції за підсумками що відбулися 9 квітня парламентських виборів.

“Лікуд” дісталися тоді 35 місць в Кнесеті, ще п’ять правих і релігійних партій отримали 30 мандатів. Разом вони контролюють 65 з 120 крісел в парламенті, але прем’єр не може домогтися формування стійкої коаліції через конфлікт між ультрарелігійного ШАС і “Яхадут ха-Тора” (отримали по вісім місць у парламенті) і партією “Наш дім — Ізраїль” колишнього міністра оборони Авігдора Лібермана (п’ять місць) навколо законопроекту про відстрочку призову ортодоксальних іудеїв в ізраїльську армію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тисячі ізраїльтян виступили проти надання Нетаньяху імунітету

За даними Kan, Нетаньяху має намір паралельно з просуванням законопроекту про розпуск Кнесету в першому читанні в найближчі три дні продовжувати і переговори по формуванню коаліції і спроби зблизити позиції релігійних партій і Лібермана.

При цьому, в разі невдачі, документ про розпуск парламенту буде винесено в Кнесет в другому і третьому читаннях увечері 29 травня, вказує радіостанція. Затвердження цього закону означатиме проведення повторних парламентських виборів через 90 днів, чого не траплялося жодного разу за 71 рік існування сучасного Ізраїлю.

Сам Нетаньяху в неділю повідомив в Twitter, що починає “останню спробу сформувати правий уряд і запобігти непотрібні вибори”. За даними Kan, 27 травня в Кнесеті зберуться представники парламентської опозиції, щоб обговорити голосування щодо розпуску палати і підготовку до можливих повторних виборів. Разом з тим, газета The Times of Israel цитує експертів, які оцінюють в 95% шанси Нетаньяху сформувати уряд в найближчі три дні.

Як повідомляв УНН, у понеділок, 20 травня, ізраїльська влада заявила, що єврейська держава і палестинський рух ХАМАС, який фактично контролює блокований сектор Газа, досягли угоди про перемир’я строком на шість місяців. Однак офіційний представник ХАМАС в секторі Газа Фаузі Бархум це спростовує.