Ізраїль повідомив про досягнення угоди про перемир'я з сектором Газа, ХАМАС це спростовує

За наявними даними видання The Times of Israel, домовленість передбачає двостороннє припинення вогню на кордоні палестинського анклаву з єврейською державою. У виданні відзначається, що ХАМАС взяло на себе зобов’язання “припинити акції насильства уздовж огорож, що відокремлюють сектор Газа від Ізраїлю”, запуск палаючих повітряних куль через кордон і дотримуватися введеної по межі 300-метрової буферної зони. Крім того, у виданні зазначається, що палестинський рух погодився припинити підтримку “флотилій”, що прямують по морю до берега Гази, які, на думку ізраїльської сторони, порушують морські кордони країни.

Ізраїль, згідно з домовленостями, збільшує зону рибальства у Гази до 15 морських миль, надати їм доступ в сектор співробітникам програм ООН із забезпечення палестинців роботою, напрямок в анклав гуманітарних вантажів. Також ізраїльська влада заявила про готовність почати переговори з питань, що стосуються забезпечення сектора електрикою, перетину кордону, відновлення системи охорони здоров’я, деяких інших гуманітарних аспектів.

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Однак офіційний представник ХАМАС в секторі Газа Фаузі Бархум заявив, що це неправда.

“Представник руху назвав неправдою новину про нібито укладену угоду про тривале перемир’я між ХАМАС і Ізраїлем, яку раніше поширили ізраїльські ЗМІ”, — йдеться у повідомленні "Сіньхуа".

Як зазначив Бархум, будь-яка угода з Ізраїлем про припинення вогню “має ґрунтуватися на прихильності Тель-Авіва до виконання всіх раніше досягнутих домовленостей”.

Інший представник керівництва ХАМАС в Газі Басім Наїм також підтвердив, що “ніякого нової угоди з Ізраїлем досягнуто не було”.

Також, у виданні The Times of Israel зазначалось, що угода була досягнута за посередництва і безпосередній участі представників Єгипту і ООН.

Нагадаємо, 5 травня ізраїльські військові ліквідували польового командира угруповання ХАМАС Хамеда Ахмеда аль-Хударі, відповідального за передачу грошових коштів від Ірану збройним угрупованням в секторі Гази

Раніше видання Reuters також повідомило, що Ізраїль і Палестина досягли угоди про припинення вогню в секторі Газа після обстрілів 5-6 травня.