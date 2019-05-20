Ізраїль повідомив про досягнення угоди про перемир'я з сектором Газа, ХАМАС це спростовує
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Ізраїльська влада заявила, що єврейська держава і палестинський рух ХАМАС, який фактично контролює блокований сектор Газа, досягли угоди про перемир'я строком на шість місяців. Однак офіційний представник ХАМАС в секторі Газа Фаузі Бархум це спростовує. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Times of Israel та "Сіньхуа".
За наявними даними видання The Times of Israel, домовленість передбачає двостороннє припинення вогню на кордоні палестинського анклаву з єврейською державою. У виданні відзначається, що ХАМАС взяло на себе зобов’язання “припинити акції насильства уздовж огорож, що відокремлюють сектор Газа від Ізраїлю”, запуск палаючих повітряних куль через кордон і дотримуватися введеної по межі 300-метрової буферної зони. Крім того, у виданні зазначається, що палестинський рух погодився припинити підтримку “флотилій”, що прямують по морю до берега Гази, які, на думку ізраїльської сторони, порушують морські кордони країни.
Ізраїль, згідно з домовленостями, збільшує зону рибальства у Гази до 15 морських миль, надати їм доступ в сектор співробітникам програм ООН із забезпечення палестинців роботою, напрямок в анклав гуманітарних вантажів. Також ізраїльська влада заявила про готовність почати переговори з питань, що стосуються забезпечення сектора електрикою, перетину кордону, відновлення системи охорони здоров’я, деяких інших гуманітарних аспектів.
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Однак офіційний представник ХАМАС в секторі Газа Фаузі Бархум заявив, що це неправда.
“Представник руху назвав неправдою новину про нібито укладену угоду про тривале перемир’я між ХАМАС і Ізраїлем, яку раніше поширили ізраїльські ЗМІ”, — йдеться у повідомленні "Сіньхуа".
Як зазначив Бархум, будь-яка угода з Ізраїлем про припинення вогню “має ґрунтуватися на прихильності Тель-Авіва до виконання всіх раніше досягнутих домовленостей”.
Інший представник керівництва ХАМАС в Газі Басім Наїм також підтвердив, що “ніякого нової угоди з Ізраїлем досягнуто не було”.
Також, у виданні The Times of Israel зазначалось, що угода була досягнута за посередництва і безпосередній участі представників Єгипту і ООН.
Нагадаємо, 5 травня ізраїльські військові ліквідували польового командира угруповання ХАМАС Хамеда Ахмеда аль-Хударі, відповідального за передачу грошових коштів від Ірану збройним угрупованням в секторі Гази
Раніше видання Reuters також повідомило, що Ізраїль і Палестина досягли угоди про припинення вогню в секторі Газа після обстрілів 5-6 травня.