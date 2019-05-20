Израиль сообщил о достижении соглашения о перемирии с сектором Газа, ХАМАС это опровергает

КИЕВ. 21 мая. УНН. Израильские власти заявили, что еврейское государство и палестинское движение ХАМАС, которые фактически контролирует блокированный сектор Газа, достигли соглашения о перемирии сроком на шесть месяцев. Однако официальный представитель ХАМАС в секторе Газа Фаузи Бархум это опровергает. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel и "Синьхуа".