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Израиль сообщил о достижении соглашения о перемирии с сектором Газа, ХАМАС это опровергает

Израиль сообщил о достижении соглашения о перемирии с сектором Газа, ХАМАС это опровергает

Киев  •  УНН

 • 13329 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Израильские власти заявили, что еврейское государство и палестинское движение ХАМАС, которые фактически контролирует блокированный сектор Газа, достигли соглашения о перемирии сроком на шесть месяцев. Однако официальный представитель ХАМАС в секторе Газа Фаузи Бархум это опровергает. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel и "Синьхуа".

По имеющимся данным издания The Times of Israel, договоренность предусматривает двустороннее прекращение огня на границе палестинского анклава с еврейским государством. В издании отмечается, что ХАМАС взяло на себя обязательство "прекратить акции насилия вдоль ограждений, отделяющих сектор Газа от Израиля", запуск горящих воздушных шаров через границу и соблюдать введенной по границе 300-метровой буферной зоны. Кроме того, в издании отмечается, что палестинское движение согласился прекратить поддержку "флотилий", следующих по морю к берегу Газы, которые, по мнению израильской стороны, нарушают морские границы страны.

Израиль, согласно договоренностям, увеличивает зону рыболовства в Газу до 15 морских миль, предоставить им доступ в сектор сотрудникам программ ООН по обеспечению палестинцев работой, направление в анклав гуманитарных грузов. Также израильские власти заявили о готовности начать переговоры по вопросам, связанных с обеспечением сектора электричеством, пересечения границы, восстановление системы здравоохранения, других гуманитарных аспектов.

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Однако официальный представитель ХАМАС в секторе Газа Фаузи Бархум заявил, что это неправда.

"Представитель движения назвал ложью новость о якобы заключенное соглашение о длительном перемирии между ХАМАС и Израилем, которую ранее распространили израильские СМИ", - говорится в сообщении "Синьхуа".

Как отметил Бархум, любая сделка с Израилем о прекращении огня "должна основываться на приверженности Тель-Авива к выполнению всех ранее достигнутых договоренностей".

Другой представитель руководства ХАМАС в Газе Басим Наим также подтвердил, что "никакого нового соглашения с Израилем достигнуто не было".

Также, в издании The Times of Israel отмечалось, что соглашение, якобы было достигнуто при посредничестве и непосредственном участии представителей Египта и ООН.

Напомним, 5 мая израильские военные ликвидировали полевого командира группировки ХАМАС Хамед Ахмеда аль-Худари, ответственного за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа

Ранее издание Reuters также сообщило, что Израиль и Палестина достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа после обстрелов 5-6 мая.

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