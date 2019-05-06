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ЗМІ повідомляють, що Ізраїль і Палестина досягли угоди про припинення вогню в секторі Газа

ЗМІ повідомляють, що Ізраїль і Палестина досягли угоди про припинення вогню в секторі Газа

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Ізраїль і Палестина за посередництва Єгипту досягли в понеділок угоди про припинення вогню в секторі Газа. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на палестинського чиновника, передає УНН.

“Угода про припинення вогню почне діяти в понеділок о 04:30 (час збігається з київським)”, — наводить агентство слова чиновника.

Палестинські радикали з сектора Газа випустили по Ізраїлю з 4 травня більше 600 ракет, 150 з них були перехоплені системою ППО “Залізний купол”. В результаті обстрілу загинули четверо ізраїльтян, ще декілька отримали поранення. У відповідь ізраїльські військові вразили близько 300 військових цілей в секторі Газа. За даними телеканалу Al Hadath, в результаті ізраїльських ударів за два дні не менше 14 палестинців загинули, десятки постраждали.

Варто також зазначити, що за даними Al Jazeera, жертвами ударів Ізраїлю по сектору Газа за три минулі дні стали 24 палестинців, ще 146 отримали поранення

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