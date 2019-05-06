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Al Jazeera: у конфлікті Ізраїля та Гази загинуло вже 24 палестинці та 4 ізраїльтянина

Al Jazeera: у конфлікті Ізраїля та Гази загинуло вже 24 палестинці та 4 ізраїльтянина

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Жертвами ударів Ізраїлю по сектору Газа за три минулі дні стали 24 палестинців, ще 146 отримали поранення, а також 4 ізраїльтян. Про це передає телеканал Al Jazeera з посиланням на Міністерство охорони здоров'я прибережного анклаву, передає УНН.

“Число загиблих з п’ятниці палестинців зросла до 24 осіб, серед них — дві жінки і одна дитина, — зазначили у відомстві. — 146 отримали поранення різного ступеня тяжкості”.

З 4 травня палестинські радикали випустили з території прибережного анклаву по Ізраїлю понад 600 ракет, в результаті чого загинули, за останніми даними, четверо ізраїльтян. У відповідь ізраїльські військові вразили близько 300 військових цілей радикалів в секторі Газа. Серед атакованих об’єктів в прес-службі армії назвали “декілька тунелів і підземну інфраструктуру бойовиків, військові табори, склади і цехи зброї, пускові установки ракет”.

Протягом останніх годин ізраїльська армія продовжує завдавати інтенсивні удари. Як стверджує палестинська сторона, бомбардуванням зазнають житлові будови, в результаті одного з таких нальотів деякий час назад були вбиті ще три палестинця, в тому числі грудна дівчинка. Днем авіація вразила цивільний автомобіль, в якому перебував один із лідерів угруповання “Бригади Іззеддіна аль-Кассама” (бойове підрозділ ХАМАС) Хамед Ахмед аль-Ходар, який загинув на місці. За даними армії, він відповідав за переказ грошей з Ірану “терористичним організаціям” в анклаві.

Нагадуємо, Кабінет безпеки Ізраїлю наказав армії продовжувати удари по Газі і готувати наступні етапи.

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