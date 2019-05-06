Кабінет безпеки Ізраїлю наказав армії продовжувати удари по Газі і готувати наступні етапи
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Кабінет безпеки Ізраїлю, в який входять ключові міністри, наказав у неділю армії продовжувати нанесення ударів по сектору Газа у відповідь на ракети і готуватися до наступних фаз операції, повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання The Jerusalem Post.
“Кабінет безпеки Ізраїлю віддав армії розпорядження продовжувати наносити удари і готуватися до наступних фаз (операції на кордоні з сектором Газа). Вищий пріоритет віддається питанням безпеки держави та її громадян”, — йдеться в заяві, поширеній у неділю урядовою прес-службою за підсумками засідання міністрів.
Палестинські радикали з сектора Газа випустили по Ізраїлю з ранку 4 травня більше 600 ракет, 150 з них були перехоплені системою ППО “Залізний купол”. В результаті обстрілу загинули троє ізраїльтян, ще декілька отримали поранення. У відповідь на ракетний обстріл ізраїльські військові вразили близько трьох сотень військових цілей в секторі Газа. За даними телеканалу Al Hadath, всього не менше 14 палестинців загинули, десятки постраждали з 4 травня в результаті ізраїльських ударів по сектору Газа.