Кабинет безопасности Израиля приказал армии продолжать удары по Газе и готовить следующие этапы

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 59839 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 87688 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100647 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102643 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125977 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112400 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138287 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144743 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130195 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130248 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Кабинет безопасности Израиля приказал армии продолжать удары по Газе и готовить следующие этапы

Кабинет безопасности Израиля приказал армии продолжать удары по Газе и готовить следующие этапы

Киев  •  УНН

 • 8776 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Кабинет безопасности Израиля, в который входят ключевые министры, приказал в воскресенье армии продолжать нанесение ударов по сектору Газа в ответ на ракеты и готовиться к следующим фаз операции, сообщает УНН со ссылкой на местное издание The Jerusalem Post.

“Кабинет безопасности Израиля отдал армии распоряжение продолжать наносить удары и готовиться к следующим фазам (операции на границе с сектором Газа). Высший приоритет отдается вопросам безопасности государства и его граждан”, — говорится в заявлении, распространенном в воскресенье правительственной пресс-службой по итогам заседания министров.

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю с утра 4 мая более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО “Железный купол”. В результате обстрелов погибли трое израильтян, еще несколько получили ранения. В ответ на ракетные обстрелы израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей в секторе Газа. По данным телеканала Al Hadath, всего не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали с 4 мая в результате израильских ударов по сектору Газа.

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