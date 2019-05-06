Al Jazeera: в конфликте Израиля и Газы погибли уже 24 палестинцы и 4 израильтянина
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Жертвами ударов Израиля по сектору Газа за три прошедших дня стали 24 палестинцев, еще 146 получили ранения, а также 4 израильтян. Об этом передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения прибрежного анклава, передает УНН.
“Число погибших с пятницы палестинцев возросло до 24 человек, среди них — две женщины и один ребенок, — отметили в ведомстве. — 146 получили ранения различной степени тяжести”.
С 4 мая палестинские радикалы выпустили с территории прибрежного анклава по Израилю свыше 600 ракет, в результате чего погибли, по последним данным, четверо израильтян. В ответ израильские военные поразили порядка 300 военных целей радикалов в секторе Газа. Среди атакованных объектов в пресс-службе армии назвали “несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет”.
На протяжении последних часов израильская армия продолжает наносить интенсивные удары. Как утверждает палестинская сторона, бомбардировкам подвергаются жилые строения, в результате одного из таких налетов некоторое время назад были убиты еще три палестинца, в том числе грудная девочка. Днем авиация поразила гражданский автомобиль, в котором находился один из лидеров группировки “Бригады Иззэддина аль-Кассама” (боевое подразделение ХАМАС) Хамед Ахмед аль-Ходари, который погиб на месте. По данным армии, он отвечал за перевод денег из Ирана “террористическим организациям” в анклаве.
Напоминаем, Кабинет безопасности Израиля приказал армии продолжать удары по Газе и готовить следующие этапы.