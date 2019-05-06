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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100261 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102310 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125588 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112320 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138250 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144733 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130190 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130238 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Al Jazeera: в конфликте Израиля и Газы погибли уже 24 палестинцы и 4 израильтянина

Al Jazeera: в конфликте Израиля и Газы погибли уже 24 палестинцы и 4 израильтянина

Киев  •  УНН

 • 9830 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Жертвами ударов Израиля по сектору Газа за три прошедших дня стали 24 палестинцев, еще 146 получили ранения, а также 4 израильтян. Об этом передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения прибрежного анклава, передает УНН.

“Число погибших с пятницы палестинцев возросло до 24 человек, среди них — две женщины и один ребенок, — отметили в ведомстве. — 146 получили ранения различной степени тяжести”.

С 4 мая палестинские радикалы выпустили с территории прибрежного анклава по Израилю свыше 600 ракет, в результате чего погибли, по последним данным, четверо израильтян. В ответ израильские военные поразили порядка 300 военных целей радикалов в секторе Газа. Среди атакованных объектов в пресс-службе армии назвали “несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет”.

На протяжении последних часов израильская армия продолжает наносить интенсивные удары. Как утверждает палестинская сторона, бомбардировкам подвергаются жилые строения, в результате одного из таких налетов некоторое время назад были убиты еще три палестинца, в том числе грудная девочка. Днем авиация поразила гражданский автомобиль, в котором находился один из лидеров группировки “Бригады Иззэддина аль-Кассама” (боевое подразделение ХАМАС) Хамед Ахмед аль-Ходари, который погиб на месте. По данным армии, он отвечал за перевод денег из Ирана “террористическим организациям” в анклаве.

Напоминаем, Кабинет безопасности Израиля приказал армии продолжать удары по Газе и готовить следующие этапы.

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