СМИ сообщают, что Израиль и Палестина достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа

“Соглашение о прекращении огня начнет действовать в понедельник в 04:30 (время совпадает с киевским)”, — приводит агентство слова чиновника.

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю с 4 мая более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО “Железный купол”. В результате обстрелов погибли четверо израильтян, еще несколько получили ранения. В ответ израильские военные поразили порядка 300 военных целей в секторе Газа. По данным телеканала Al Hadath, в результате израильских ударов за два дня не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали.

Стоит также отметить, что по данным Al Jazeera, жертвами ударов Израиля по сектору Газа за три прошедших дня стали 24 палестинцев, еще 146 получили ранения