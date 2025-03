Трамп вимагає припинити обстріли Ізраїлю з сектора Гази

“Знову Ізраїль стикається з масованими ракетними обстрілами з боку терористичних груп ХАМАС і „Ісламський джихад“. Ми на 100% підтримуємо Ізраїль в його захисті своїх громадян. Що ж стосується жителів сектора Газа — ці терористичні акти проти Ізраїлю не принесуть вам нічого, крім ще великих нещасть. Припиніть насильство і працюйте над досягненням миру — це можливо!”, — заявив він.

Паралельно, віце-президент США Майкл Пенс також засудив ракетні обстріли Ізраїлю з території сектора Газа і заявив про підтримку ізраїльської держави з боку Вашингтона.

“Ми рішуче засуджуємо напади в Газі з боку терористів ХАМАС. В Ізраїлю є абсолютне право захищати себе, і США знаходяться на стороні нашого чудового союзника — Ізраїлю”, — заявив він.

Once again, Israel faces a barrage of deadly rocket attacks by terrorist groups Hamas and Islamic Jihad. We support Israel 100% in its defense of its citizens....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 травня 2019 р.

We strongly condemn the attacks in Gaza by Hamas terrorists. Israel has the absolute right to defend itself & the U.S. stands by our great ally Israel.

— Vice President Mike Pence (@VP) 5 травня 2019 р.

Як стало відомо раніше, один з командирів так званого опору заявив, що угруповання Гази — розпочали війну проти Ізраїлю та не відступлять до повного зняття блокади анклаву.