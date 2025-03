Трамп требует прекратить обстрелы Израиля из сектора Газа

“Снова Израиль сталкивается с массированными ракетными обстрелами со стороны террористических групп ХАМАС и „Исламский джихад“. Мы на 100% поддерживаем Израиль в его защите своих граждан. Что же касается жителей сектора Газа — эти террористические акты против Израиля не принесут вам ничего, кроме еще больших несчастий. Прекратите насилие и работайте над достижением мира — это возможно!” — заявил он.

Параллельно, вице-президент США Майкл Пенс также осудил ракетные обстрелы Израиля с территории сектора Газа и заявил о поддержке израильского государства со стороны Вашингтона.

“Мы решительно осуждаем нападения в Газе со стороны террористов ХАМАС. У Израиля есть абсолютное право защищать себя, и США находятся на стороне нашего великолепного союзника — Израиля”, — заявил он.

Once again, Israel faces a barrage of deadly rocket attacks by terrorist groups Hamas and Islamic Jihad. We support Israel 100% in its defense of its citizens ....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 мая 2019

We strongly condemn the attacks in Gaza by Hamas terrorists. Israel has the absolute right to defend itself & the US stands by our great ally Israel.

— Vice President Mike Pence (@VP) 5 мая 2019

Как стало известно ранее, один из командиров так называемого сопротивления заявил, что группировки Газы — начали войну против Израиля и не должны отступать до полного снятия блокады анклава.