США и Япония заключили соглашение для усиления сдерживания против ядерных угроз
Киев • УНН
Правительства США и Японии приняли новые Руководящие принципы расширенного сдерживания для усиления безопасности в регионе. Документ направлен на противодействие стратегическим и ядерным угрозам со стороны Китая и Северной Кореи.
Правительства Соединенных Штатов и Японии утвердили новые Руководящие принципы расширенного сдерживания для укрепления сотрудничества в сфере безопасности на фоне растущих стратегических и ядерных угроз в регионе. Об этом сообщает Пентагон, передает УНН.
Детали
Документ направлен на обеспечение стабильности и предотвращение конфликтов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Руководящие принципы были разработаны в рамках регулярного Диалога по вопросам расширенного сдерживания (Extended Deterrence Dialogue). Главная цель - усилить консультации между союзниками, улучшить коммуникацию и ввести новые механизмы стратегического сдерживания.
Документ также предусматривает:
- Укрепление оборонных возможностей США, поддержанных силами самообороны Японии.
- Совершенствование стратегических коммуникаций для предотвращения потенциальных угроз.
- Совместное использование новейших оборонных технологий и средств реагирования.
Азиатско-Тихоокеанский регион сталкивается с повышенным риском конфликтов из-за активизации ядерных и ракетных программ Китая и Северной Кореи. Новые руководящие принципы призваны обеспечить надежность альянса между США и Японией, который является ключевым элементом стабильности в регионе.
Союзники подчеркнули, что будут продолжать работать над укреплением механизмов сдерживания, чтобы гарантировать мир и безопасность в регионе. Это решение демонстрирует серьезность намерений обеих стран в противодействии современным вызовам безопасности.
Напомним,
Пентагон представил новую стратегию ядерного сдерживания из-за усиления ядерного потенциала других стран. США модернизируют вооружение и планируют сдерживать одновременно несколько ядерных противников.