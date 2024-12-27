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США и Япония заключили соглашение для усиления сдерживания против ядерных угроз

США и Япония заключили соглашение для усиления сдерживания против ядерных угроз

Киев  •  УНН

 • 8611 просмотра

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Правительства США и Японии приняли новые Руководящие принципы расширенного сдерживания для усиления безопасности в регионе. Документ направлен на противодействие стратегическим и ядерным угрозам со стороны Китая и Северной Кореи.

Правительства Соединенных Штатов и Японии утвердили новые Руководящие принципы расширенного сдерживания для укрепления сотрудничества в сфере безопасности на фоне растущих стратегических и ядерных угроз в регионе. Об этом сообщает Пентагон, передает УНН.

Детали

Документ направлен на обеспечение стабильности и предотвращение конфликтов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Руководящие принципы были разработаны в рамках регулярного Диалога по вопросам расширенного сдерживания (Extended Deterrence Dialogue). Главная цель - усилить консультации между союзниками, улучшить коммуникацию и ввести новые механизмы стратегического сдерживания.

Документ также предусматривает:

- Укрепление оборонных возможностей США, поддержанных силами самообороны Японии.

- Совершенствование стратегических коммуникаций для предотвращения потенциальных угроз.

- Совместное использование новейших оборонных технологий и средств реагирования.

Азиатско-Тихоокеанский регион сталкивается с повышенным риском конфликтов из-за активизации ядерных и ракетных программ Китая и Северной Кореи. Новые руководящие принципы призваны обеспечить надежность альянса между США и Японией, который является ключевым элементом стабильности в регионе.

Союзники подчеркнули, что будут продолжать работать над укреплением механизмов сдерживания, чтобы гарантировать мир и безопасность в регионе. Это решение демонстрирует серьезность намерений обеих стран в противодействии современным вызовам безопасности.

Напомним,

Пентагон представил новую стратегию ядерного сдерживания из-за усиления ядерного потенциала других стран. США модернизируют вооружение и планируют сдерживать одновременно несколько ядерных противников.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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