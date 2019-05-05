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Ізраїль ліквідував польового командира ХАМАС

Ізраїль ліквідував польового командира ХАМАС

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Ізраїльські військові ліквідували польового командира угруповання ХАМАС Хамеда Ахмеда аль-Хударі, відповідального за передачу грошових коштів від Ірану збройним угрупованням в секторі Гази повідомляє УНН, посилаючись на прес-службу Армії оборони Ізраїлю.

“Ми щойно ліквідували Хамеда Ахмеда Хударі, терориста з Гази, відповідального за передачу іранських засобів ХАМАСу і Палестинському ісламському джихаду в Газі, який допоміг фінансувати їх ракетний обстріл ізраїльтян”, — йдеться в повідомленні прес-служби.

За інформацією ізраїльської сторони, Хударі, житель сектора Гази 1985 року народження, був ліквідований в ході спільної операції Армії оборони Ізраїлю і спецслужб держави.

Повідомляється, що Ізраїль атакував 260 військових цілей в секторі Гази, головним чином тунелі, збройові цехи і склади, а також будівлі, звідки вівся вогонь.

Як інформував УНН, палестинські радикали з сектора Гази з ранку суботи випустили понад 250 ракет по Ізраїлю. У відповідь, як повідомила прес-служба армії єврейської держави, ізраїльські військові вразили 120 військових об’єктів радикальних рухів ХАМАС і “Ісламський джихад” на території анклаву. За даними ізраїльських військових, цілями атак є тренувальні бази, збройові цеху і тунелі, прориті під кордоном в південній частині анклаву. За підрахунками ізраїльтян, в результаті ударів в секторі загинули від п’яти до шести палестинських бойовиків. Телеканал Al Jazeera повідомив, що при атаках з повітря на різні райони Гази було вбито дев’ять палестинців.

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