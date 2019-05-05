Израиль ликвидировал полевого командира ХАМАС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Израильские военные ликвидировали полевого командира группировки ХАМАС Хамед Ахмеда аль-Худари, ответственного за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа сообщает УНН, ссылаясь на пресс-службу Армии обороны Израиля.
"Мы только что ликвидировали Хамед Ахмеда Худари, террориста из Газы, ответственного за передачу иранских средств ХАМАСа и Палестинском исламском джихада в Газе, который помог финансировать их ракетный обстрел израильтян", - говорится в сообщении пресс-службы.
По информации израильской стороны, Худари, житель сектора Газа 1985 года, был ликвидирован в ходе совместной операции Армии обороны Израиля и спецслужб государства.
Сообщается, что Израиль атаковал 260 военных целей в секторе Газа, главным образом туннели, оружейные цеха и склады, а также здания, откуда велся огонь.
Как информировал УНН, палестинские радикалы из сектора Газа с утра субботы выпустили более 250 ракет по Израилю. В ответ, как сообщила пресс-служба армии еврейского государства, израильские военные поразили 120 военных объектов радикальных движений ХАМАС и "Исламский джихад" на территории анклава. По данным израильских военных, целями атак являются тренировочные базы, оружейные цеха и тоннели, прорытые под границей в южной части анклава. По подсчетам израильтян, в результате ударов в секторе погибли от пяти до шести палестинских боевиков. Телеканал Al Jazeera сообщил, что при атаках с воздуха на различные районы Газы были убиты девять палестинцев.