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Нетаньяху угрожает роспуском парламента в последней попытке сформировать коалицию

Нетаньяху угрожает роспуском парламента в последней попытке сформировать коалицию

Киев  •  УНН

 • 9404 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поручил в воскресенье депутату от возглавляемой им партии "Ликуд" Мики Зохар подготовить законопроект о роспуске Кнессета (парламента страны) 21-го созыва, но намерен продолжать коалиционные переговоры. Об этом сообщает государственное радио Израиля Kan, передает УНН.

29 мая истекает срок, отведенный законом Нетаньяху на формирование новой правительственной коалиции по итогам состоявшихся 9 апреля парламентских выборов.

“Ликуд” достались тогда 35 мест в Кнессете, еще пять правых и религиозных партий получили 30 мандатов. Вместе они контролируют 65 из 120 кресел в парламенте, но премьер не может добиться формирования устойчивой коалиции из-за конфликта между ультрарелигиозного ШАС и “Яхадут ха-Тора” (получили по восемь мест в парламенте) и партией “Наш дом — Израиль” бывшего министра обороны Авигдора Либермана (пять мест) вокруг законопроекта об отсрочке призыва ортодоксальных иудеев в израильскую армию.

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По данным Kan, Нетаньяху намерен параллельно с продвижением законопроекта о роспуске Кнессета в первом чтении в ближайшие три дня продолжать и переговоры по формированию коалиции и попытки сблизить позиции религиозных партий и Либермана.

При этом, в случае неудачи, документ о роспуске парламента будет вынесен в Кнессет во втором и третьем чтениях вечером 29 мая, указывает радиостанция. Принятие этого закона будет означать проведение повторных парламентских выборов через 90 дней, чего не случалось ни разу за 71 год существования современного Израиля.

Сам Нетаньяху в воскресенье сообщил в Twitter, что начинает “последнюю попытку сформировать правое правительство и предотвратить ненужные выборы”. По данным Kan, 27 мая в Кнессете соберутся представители парламентской оппозиции, чтобы обсудить голосования по роспуску палаты и подготовку к возможным повторным выборам. Вместе с тем, газета The Times of Israel цитирует экспертов, которые оценивают в 95% шансы Нетаньяху сформировать правительство в ближайшие три дня.

Как сообщал УНН, в понедельник, 20 мая, израильские власти заявили, что еврейское государство и палестинское движение ХАМАС, которое фактически контролирует блокированный сектор Газа, достигли соглашения о перемирии сроком на шесть месяцев. Однако официальный представитель ХАМАС в секторе Газа Фаузи Бархум это опровергает.

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