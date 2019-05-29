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Кнессет утвердил самороспуск и первые в истории Израиля повторные парламентские выборы

Кнессет утвердил самороспуск и первые в истории Израиля повторные парламентские выборы

Киев  •  УНН

 • 12327 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Кнессет (парламент Израиля) в первые минуты четверга утвердил во втором и третьем чтениях большинством голосов закон о самороспуске и назначил первые в истории Израиля повторные парламентские выборы на 17 сентября, сообщил по итогам голосования спикер израильского парламента Юлий Эдельштейн, передает УНН со ссылкой на Jerusalem Post.

“Кнессет утвердил закон о самороспуске, за него проголосовали 74 депутата, против проголосовали 45 депутатов. В Кнессете 21-го созыва пройдут перед закрытием еще два заседания”, — сказал он. Трансляцию голосования, в частности, вел Парламентский канал израильского ТВ.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху угрожал роспуском парламента в последней попытке сформировать коалицию.

29 мая истек срок, отведенный законом Нетаньяху на формирование новой правительственной коалиции по итогам парламентских выборов, состоявшихся 9 апреля.

“Ликуд” достались тогда 35 мест в Кнессете, еще пять правых и религиозных партий получили 30 мандатов. Вместе они контролируют 65 из 120 кресел в парламенте, но премьер не может добиться формирования устойчивой коалиции из-за конфликта между ультрарелигиозной ШАС и “Яхадут ха-Тора” (получили по восемь мест в парламенте) и партией “Наш дом — Израиль” бывшего министра обороны Авигдора Либермана (пять мест) вокруг законопроекта об отсрочке призыва ортодоксальных иудеев в израильскую армию.

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Сам Нетаньяху в воскресенье сообщил в Twitter, что начинает “последнюю попытку сформировать правое правительство и предотвратить ненужные выборы”. По данным Kan, 27 мая в Кнессете соберутся представители парламентской оппозиции, чтобы обсудить голосования по роспуску палаты и подготовку к возможным повторным выборам. Вместе с тем, газета The Times of Israel цитирует экспертов, которые оценивают в 95% шансы Нетаньяху сформировать правительство в ближайшие три дня.

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