В Івано-Франківську побили ветерана, який захищав зелену зону. Поліція розпочала розслідування

В Івано-Франківську побили ветерана війни, який захищав зелену зону від забудови. Активіст та ветеран війни Андріан Волгін став на захист зеленої зони біля озера від забудови - за це, як стверджується, його і побили. Чоловік отримав травми та потрапив до обласної клінічної лікарні. Поліція розпочала розслідування, передає УНН.

"Вчора на спецлінію "102" надійшло повідомлення про конфлікт між чоловіками в одному зі спальних мікрорайонів Івано-Франківська. На місце одразу було скеровано наряд патрульної поліції та слідчо-оперативну групу. Правоохоронці з’ясували, що відбувся конфлікт між місцевими громадськими активістами. Опитано свідків інциденту.

Попередньо встановлено, що 39-річний чоловік вдарив свого 36-річного опонента, виникла бійка, у результаті якої обоє чоловіків отримали травми. Надалі обоє активістів звернулися до медичного закладу: в обох медики діагностували тілесні ушкодження.

Розпочато два кримінальних провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Контекст

Сьогодні в мережі з’явилося відео, на якому стверджується, що в Івано-Франківську побили ветерана війни Андріана Волгіна, який став на захист зеленої зони біля озера від забудови.

"Сьогодні посеред дня в центрі Івано-Франківська активісти, які блокують будівництво реабілітаційного центру з ножем напали на військового. Слава Богу, на вулиці було людно і поруч були поліцейські, які швидко вгамувати нападника та зупинили конфлікт. Ми написали заяву про злочин, подію вдалося зафіксувати на відео. Тепер знайте, хто стоїть за блокуванням будівництва ребцентра, не здивуюся, що скоро виявиться що вони лобіюють цим інтереси якогось непорядного забудовника під виглядом створення "парків ветеранів" та інших акцій, щоб не дати можливості збудувати реабілітаційний центр, зберігши землю біля озера для багатоповерхівок", - йдеться в заяві реабілітаційного центру в Івано-Франківську.

Як розповів Волгін в коментарі виданню ZAXID.NET, він побачив у мережі відео блогера родом з Бердянська, який негативно висловлювався та погрожував противникам забудови території біля озера в Івано-Франківську, називаючи їх "недорозвиненими персонами". Після цього він разом з активістом Сергієм Янчуком домовилися про зустріч із згаданим блогером, яка відбулася на вул. Івасюка в Івано-Франківську.

"Я не витримав і дав йому ляпаса. Він відійшов від мене, тоді налетіли його побратими на мене. На відео є, де він бере в руки камінь. Я витягнув ніж, але його не застосовував, кинув на землю. Почалася бійка. Хтось мене вирубав ударом по голові, я втратив свідомість", – розповів Волгін.

Нагадаємо

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом побиття військовослужбовця, яке сталося 14 серпня, у місті Першотравенську на Дніпропетровщині. Група осіб напала на чоловіка та завдала йому тілесні ушкодження, серед нападників був місцевий депутат.