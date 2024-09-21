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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Ивано-Франковске избили ветерана, который защищал зеленую зону. Полиция начала расследование

В Ивано-Франковске избили ветерана, который защищал зеленую зону. Полиция начала расследование

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 14:59  •  2569 просмотра

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Активист и ветеран войны Андриан Волгин пострадал во время конфликта относительно застройки зеленой зоны возле озера. Полиция начала расследование по факту умышленного легкого телесного повреждения.

В Ивано-Франковске избили ветерана войны, который защищал зеленую зону от застройки. Активист и ветеран войны Андриан Волгин стал на защиту зеленой зоны возле озера от застройки - за это, как утверждается, его и избили. Мужчина получил травмы и попал в областную клиническую больницу. Полиция начала расследование, передает УНН.

"Вчера на спецлинию "102" поступило сообщение о конфликте между мужчинами в одном из спальных микрорайонов Ивано-Франковска. На место сразу был направлен наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители выяснили, что произошел конфликт между местными общественными активистами. Опрошено свидетелей инцидента.

Предварительно установлено, что 39-летний мужчина ударил своего 36-летнего оппонента, возникла драка, в результате которой оба мужчины получили травмы. В дальнейшем оба активиста обратились в медицинское учреждение: у обоих медики диагностировали телесные повреждения.

Начато два уголовных производства по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Контекст

Сегодня в сети появилось видео, на котором утверждается, что в Ивано-Франковске избили ветерана войны Андриана Волгина, который стал на защиту зеленой зоны возле озера от застройки.

"Сегодня посреди дня в центре Ивано-Франковска активисты, которые блокируют строительство реабилитационного центра с ножом напали на военного. Слава Богу, на улице было людно и рядом были полицейские, которые быстро успокоили нападающего и остановили конфликт. Мы написали заявление о преступлении, событие удалось зафиксировать на видео. Теперь знайте, кто стоит за блокированием строительства ребцентра, не удивлюсь, что скоро окажется что они лоббируют этим интересы какого-то непорядочного застройщика под видом создания "парков ветеранов" и других акций, чтобы не дать возможности построить реабилитационный центр, сохранив землю возле озера для многоэтажек", - говорится в заявлении реабилитационного центра в Ивано-Франковске.

Как рассказал Волгин в комментарии изданию ZAXID.NET, он увидел в сети видео блогера родом из Бердянска, который негативно высказывался и угрожал противникам застройки территории возле озера в Ивано-Франковске, называя их "недоразвитыми персонами". После этого он вместе с активистом Сергеем Янчуком договорились о встрече с упомянутым блогером, которая состоялась на ул. Ивасюка в Ивано-Франковске.

"Я не выдержал и дал ему пощечину. Он отошел от меня, тогда налетели его собратья на меня. На видео есть, где он берет в руки камень. Я вытащил нож, но его не применял, бросил на землю. Началась драка. Кто-то меня вырубил ударом по голове, я потерял сознание", - рассказал Волгин.

Напомним

Правоохранители расследуют уголовное производство по факту избиения военнослужащего, которое произошло 14 августа, в городе Першотравенске Днепропетровской области. Группа лиц напала на мужчину и нанесла ему телесные повреждения, среди нападавших был местный депутат.

Павел Башинский

Павел Башинский

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