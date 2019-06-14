В Івано-Франківську мінували фонтан
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. В Івано-Франківську напередодні ввечері мінували фонтан, вибухівки під час перевірки не виявили. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
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Поліція отримала повідомлення про замінування фонтану на Вічевому майдані 13 червня о 17:40.
Вже на 18:30 працівники ГУ НП та управління СБУ в області провели обстеження споруди, вибухових предметів не виявлено.
Нагадаємо, у МОЗ порадили, як діяти у випадку повідомлення про мінування.