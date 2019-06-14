В Ивано-Франковске минировали фонтан

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Полиция получила сообщение о заминировании фонтана на Вечевой площади 13 июня в 17:40.

Уже в 18:30 сотрудники ГУ НП и управления СБУ в области провели обследование сооружения, взрывчатых предметов не обнаружено.

Напомним, в Минздраве посоветовали, как действовать в случае сообщения о минировании.