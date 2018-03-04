В Італії помер 31-річний капітан ФК "Фіорентина"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Захисник і капітан футбольного клубу "Фіорентина" Давіде Асторі помер на 32-му році життя, передає УНН з посиланням на ВВС.
"З глибоким жалем змушені повідомити, що Асторі помер через раптову хворобу. Ми закликаємо з повагою ставитися до почуттів сім'ї покійного", - йдеться в повідомленні клубу.
Зустріч 27-го туру чемпіонату Італії між "Удінезе" і "Фіорентиною", яка повинна була пройти в неділю, скасовано.
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Крім того, було скасовано інший матч першості країни між "Дженоа" і "Кальярі", який також був запланований на неділю.
Асторі виступав за "Фіорентину" з 2015 року, до цього він грав за італійські "Рому" і "Кальярі". У поточному сезоні він провів за "Фіорентину" 27 матчів, в яких забив один гол. Також в його активі 14 матчів за збірну Італії, в яких він відзначився одним забитим м'ячем.