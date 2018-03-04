В Италии умер 31-летний капитан ФК "Фиорентина"

"С глубочайшим сожалением вынуждены сообщить, что Астори скончался из-за внезапной болезни. Мы призываем с уважением относиться к чувствам семьи покойного", - говорится в сообщении клуба.

Встреча 27-го тура чемпионата Италии между "Удинезе" и "Фиорентиной", которая должна была пройти в воскресенье, отменена.

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Кроме того, был отменен другой матч первенства страны между "Дженоа" и "Кальяри", который также был запланирован на воскресенье.

Астори выступал за "Фиорентину" с 2015 года, до этого он играл за итальянские "Рому" и "Кальяри". В текущем сезоне он провел за "Фиорентину" 27 матчей, в которых забил один гол. Также в его активе 14 матчей за сборную Италии, в которых он отметился одним забитым мячом.