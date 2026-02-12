$43.030.06
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
13:47 • 6254 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
11:56 • 10692 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
11:18 • 14555 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
09:49 • 17799 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
09:16 • 26157 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026
12 лютого, 08:30 • 72462 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 48274 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 58471 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам'яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 45683 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на "чайові" за доставку і не повертає кошти - українці обурені
В Італії провели обшуки в Amazon через підозри в ухиленні від сплати податків - Reuters

Київ • УНН

 • 296 перегляди

Італійська податкова поліція обшукала штаб-квартиру Amazon у Мілані та будинки семи менеджерів у рамках нового розслідування щодо ухилення від сплати податків. Компанію підозрюють у недекларуванні доходів та прихованій постійній базі в Італії з 2019 по 2024 рік.

В Італії провели обшуки в Amazon через підозри в ухиленні від сплати податків - Reuters

Італійська податкова поліція у четвер провела обшуки в штаб-квартирі Amazon у Мілані в межах нового розслідування ухилення від сплати податків щодо американського технологічного гіганта, з посиланням на два джерела, які безпосередньо знайомі з ситуацією, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Джерела повідомили, що податкова поліція Guardia di Finanza також обшукала будинки семи менеджерів Amazon та офіси аудиторської фірми KPMG.

Це розслідування є новим етапом у розслідуванні того, чи мала Amazon приховану постійну базу в Італії з 2019 по 2024 рік і, отже, чи мала платити більше податків у країні.

Компанія Amazon не була негайно доступна для коментарів. KPMG відмовилася від коментарів.

Міланська прокуратура розпочала розслідування щодо компанії Amazon EU Sarl, що базується в Люксембурзі, та її директора Барбари Скарафії за підозрою в недекларуванні доходів, як випливає з 13-сторінкового ордера на обшук, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Згідно з ордером, у Amazon існувало постійне представництво в Італії ще до серпня 2024 року, коли група уклала угоду про "спільне дотримання податкового законодавства" з італійською податковою службою та почала сплачувати податки в Італії.

На підставі результатів розслідування та свідчень свідків, в ордері йдеться, що в 2024 році Amazon EU Sarl звільнила і повторно прийняла на роботу 159 співробітників іншої компанії Amazon, яка, на думку прокуратури, до цього моменту була постійним представництвом в Італії.

За словами джерел, податкова поліція вилучила, серед іншого, комп'ютери та інші ІТ-пристрої, що належать керівникам, включаючи жорсткі диски, на яких зберігаються електронні листи співробітників, які видаляються із систем Amazon кожні три місяці.

Обшук у KPMG, яка не перебуває під слідством, був ініційований тим фактом, що ця фірма була серед тих, хто надав висновок щодо дій, що лежать в основі розслідування.

Останній крок - лише один із низки справ, пов'язаних з Amazon в Італії.

У грудні компанія домовилася з італійським податковим управлінням про виплату 510 мільйонів євро (605,88 мільйона доларів) для врегулювання однієї з податкових спорів.

За словами джерела, знайомого із ситуацією, міланська прокуратура, яка підозрює ухилення від сплати податків на суму близько 1,2 мільярда євро за 2019-2021 роки, розраховує завершити розслідування на початку цього року.

Прокуратура також проводить два інші розслідування щодо компанії: одне стосується передбачуваного ухилення від сплати податків за 2021-2024 роки, а інше - передбачуваного митного та податкового шахрайства, пов'язаного з китайським імпортом.

Amazon в Італії звинуватили в податкових махінаціях25.07.24, 08:39 • 17849 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаКримінал та НП
Техніка
Державний бюджет
Обшук
Amazon
Reuters
Мілан
Люксембург
Італія