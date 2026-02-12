В Италии провели обыски в Amazon из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов - Reuters

Итальянская налоговая полиция в четверг провела обыски в штаб-квартире Amazon в Милане в рамках нового расследования уклонения от уплаты налогов в отношении американского технологического гиганта, со ссылкой на два источника, непосредственно знакомых с ситуацией, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Источники сообщили, что налоговая полиция Guardia di Finanza также обыскала дома семи менеджеров Amazon и офисы аудиторской фирмы KPMG.

Это расследование является новым этапом в расследовании того, имела ли Amazon скрытую постоянную базу в Италии с 2019 по 2024 год и, следовательно, должна ли была платить больше налогов в стране.

Компания Amazon не была немедленно доступна для комментариев. KPMG отказалась от комментариев.

Миланская прокуратура начала расследование в отношении компании Amazon EU Sarl, базирующейся в Люксембурге, и ее директора Барбары Скарафии по подозрению в недекларировании доходов, как следует из 13-страничного ордера на обыск, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Согласно ордеру, у Amazon существовало постоянное представительство в Италии еще до августа 2024 года, когда группа заключила соглашение о "совместном соблюдении налогового законодательства" с итальянской налоговой службой и начала уплачивать налоги в Италии.

На основании результатов расследования и показаний свидетелей, в ордере говорится, что в 2024 году Amazon EU Sarl уволила и повторно приняла на работу 159 сотрудников другой компании Amazon, которая, по мнению прокуратуры, до этого момента была постоянным представительством в Италии.

По словам источников, налоговая полиция изъяла, среди прочего, компьютеры и другие IT-устройства, принадлежащие руководителям, включая жесткие диски, на которых хранятся электронные письма сотрудников, которые удаляются из систем Amazon каждые три месяца.

Обыск в KPMG, которая не находится под следствием, был инициирован тем фактом, что эта фирма была среди тех, кто предоставил заключение относительно действий, лежащих в основе расследования.

Последний шаг - лишь один из ряда дел, связанных с Amazon в Италии.

В декабре компания договорилась с итальянским налоговым управлением о выплате 510 миллионов евро (605,88 миллиона долларов) для урегулирования одного из налоговых споров.

По словам источника, знакомого с ситуацией, миланская прокуратура, которая подозревает уклонение от уплаты налогов на сумму около 1,2 миллиарда евро за 2019-2021 годы, рассчитывает завершить расследование в начале этого года.

Прокуратура также проводит два других расследования в отношении компании: одно касается предполагаемого уклонения от уплаты налогов за 2021-2024 годы, а другое — предполагаемого таможенного и налогового мошенничества, связанного с китайским импортом.

Amazon в Италии обвинили в налоговых махинациях