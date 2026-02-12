В Италии провели обыски в Amazon из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов - Reuters

$43.030.06
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
Оккупанты расширяют программу выделения земли в Крыму участникам войны - ЦПД
Владислав Гераскевич призвал МОК прекратить скандал и передать Украине генераторы
Украинец Гераскевич выбыл из Олимпиады-2026 из-за запрета "шлема памяти", планирует апелляцию в CAS
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенца
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандалов
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 72100 просмотра
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Фридрих Мерц
Украина
Соединённые Штаты
Брюссель
Германия
Государственная граница Украины
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рацион
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенца
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвке
Техника
Социальная сеть
Сериал
MIM-104 Patriot
Шахед-136

В Италии провели обыски в Amazon из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов - Reuters

Киев • УНН

 • 640 просмотра

Итальянская налоговая полиция обыскала штаб-квартиру Amazon в Милане и дома семи менеджеров в рамках нового расследования по уклонению от уплаты налогов. Компанию подозревают в недекларировании доходов и скрытой постоянной базе в Италии с 2019 по 2024 год.

В Италии провели обыски в Amazon из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов - Reuters

Итальянская налоговая полиция в четверг провела обыски в штаб-квартире Amazon в Милане в рамках нового расследования уклонения от уплаты налогов в отношении американского технологического гиганта, со ссылкой на два источника, непосредственно знакомых с ситуацией, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Источники сообщили, что налоговая полиция Guardia di Finanza также обыскала дома семи менеджеров Amazon и офисы аудиторской фирмы KPMG.

Это расследование является новым этапом в расследовании того, имела ли Amazon скрытую постоянную базу в Италии с 2019 по 2024 год и, следовательно, должна ли была платить больше налогов в стране.

Компания Amazon не была немедленно доступна для комментариев. KPMG отказалась от комментариев.

Миланская прокуратура начала расследование в отношении компании Amazon EU Sarl, базирующейся в Люксембурге, и ее директора Барбары Скарафии по подозрению в недекларировании доходов, как следует из 13-страничного ордера на обыск, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Согласно ордеру, у Amazon существовало постоянное представительство в Италии еще до августа 2024 года, когда группа заключила соглашение о "совместном соблюдении налогового законодательства" с итальянской налоговой службой и начала уплачивать налоги в Италии.

На основании результатов расследования и показаний свидетелей, в ордере говорится, что в 2024 году Amazon EU Sarl уволила и повторно приняла на работу 159 сотрудников другой компании Amazon, которая, по мнению прокуратуры, до этого момента была постоянным представительством в Италии.

По словам источников, налоговая полиция изъяла, среди прочего, компьютеры и другие IT-устройства, принадлежащие руководителям, включая жесткие диски, на которых хранятся электронные письма сотрудников, которые удаляются из систем Amazon каждые три месяца.

Обыск в KPMG, которая не находится под следствием, был инициирован тем фактом, что эта фирма была среди тех, кто предоставил заключение относительно действий, лежащих в основе расследования.

Последний шаг - лишь один из ряда дел, связанных с Amazon в Италии.

В декабре компания договорилась с итальянским налоговым управлением о выплате 510 миллионов евро (605,88 миллиона долларов) для урегулирования одного из налоговых споров.

По словам источника, знакомого с ситуацией, миланская прокуратура, которая подозревает уклонение от уплаты налогов на сумму около 1,2 миллиарда евро за 2019-2021 годы, рассчитывает завершить расследование в начале этого года.

Прокуратура также проводит два других расследования в отношении компании: одно касается предполагаемого уклонения от уплаты налогов за 2021-2024 годы, а другое — предполагаемого таможенного и налогового мошенничества, связанного с китайским импортом.

Amazon в Италии обвинили в налоговых махинациях

Юлия Шрамко

ЭкономикаКриминал и ЧП
Техника
Государственный бюджет
Обыск
Amazon
Reuters
Милан
Люксембург
Италия