Итальянская финансовая полиция изъяла активы миланского подразделения Amazon на сумму 121 млн евро из-за обвинений в налоговых махинациях. Компанию подозревают в незаконной передаче логистических услуг субподрядчикам для сокращения расходов.
Финансовая полиция Италии конфисковала активы у миланского подразделения американской компании Amazon на сумму 121 миллион евро в связи с обвинениями в налоговых махинациях и эксплуатации работников, пишет УНН со ссылкой на Euronews.
Детали
Речь, как сообщается, идет об использовании системы, при которой крупные компании незаконно передают логистические услуги субподрядчикам (кооперативам и обществам с ограниченной ответственностью), чтобы сократить расходы на оплату труда и платить меньше налогов.
В компании Amazon заявили, что соблюдают все необходимые правила.
Дополнение
Миланская прокурата проводит аналогичные расследования в отношении известных компаний, занимающихся доставкой и логистикой, в том числе UPS и DHL.