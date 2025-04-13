В Ісландії скасовано сезон полювання на китів через економічну ситуацію

Компанія Hvalur, що займається активним полюванням на китів, не буде полювати на китів цього літа в Ісландії.



Передає УНН із посиланням на Еuronews та Morgunbladid.

Деталі

Найбільша китобійна компанія Ісландії – Hvalur hf. - другий поспіль літній сезон відміняє полювання.

Причина - падіння цін на продукцію в Японії, яка є основним ринком збуту компанії. Неспокій і невизначеність на світових ринках також погіршують ситуацію, пояснює генеральний директор компанії Hvalur hf. Крістьян Лофтссон.



Він зазначив, що його співробітники були проінформовані про рішення, яке було ухвалено у зв'язку з глобальною економічною ситуацією.

З огляду на поточну економічну ситуацію, Hvalur hf. не бачить іншого виходу, окрім як залишитися в доці і чекати кращих часів. Ситуацію буде переглянуто наступного року - сказав Лофтссон.

Довідка

Hvalur - не єдина китобійна компанія в Ісландії, вона, безумовно, є найбільшою, і цьогоріч вона має дозвіл на видобуток 200 фінвалів (других за величиною китів після синього кита). Китобійний промисел, тобто полювання на китів з метою видобутку і продажу їхнього м'яса, наразі практикується тільки в Ісландії, Норвегії та Японії.

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