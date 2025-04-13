В Исландии отменен сезон охоты на китов из-за экономической ситуации

Компания Hvalur, занимающаяся активной охотой на китов, не будет охотиться на китов этим летом в Исландии.



Передает УНН со ссылкой на Euronews и Morgunbladid.

Детали

Крупнейшая китобойная компания Исландии – Hvalur hf. - второй подряд летний сезон отменяет охоту.

Причина - падение цен на продукцию в Японии, которая является основным рынком сбыта компании. Беспокойство и неопределенность на мировых рынках также ухудшают ситуацию, объясняет генеральный директор компании Hvalur hf. Кристьян Лофтссон.



Он отметил, что его сотрудники были проинформированы о решении, которое было принято в связи с глобальной экономической ситуацией.

Учитывая текущую экономическую ситуацию, Hvalur hf. не видит иного выхода, кроме как остаться в доке и ждать лучших времен. Ситуация будет пересмотрена в следующем году - сказал Лофтссон.

Справка

Hvalur - не единственная китобойная компания в Исландии, она, безусловно, является крупнейшей, и в этом году у нее есть разрешение на добычу 200 финвалов (вторых по величине китов после синего кита). Китобойный промысел, то есть охота на китов с целью добычи и продажи их мяса, в настоящее время практикуется только в Исландии, Норвегии и Японии.

Напомним

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