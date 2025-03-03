Украинские полярники показали уникальный способ измерения китов с дрона
Киев • УНН
Ученые станции "Академик Вернадский" продемонстрировали метод измерения размеров китов с помощью дрона и метровой линейки. Биологи поделились видео процесса в Facebook.
Украинские полярники, которые работают на станции "Академик Вернадский", показали, как измеряют китов в океане. Соответствующее видео специалисты обнародовали в Facebook, сообщает УНН.
Детали
По словам биологов, замерить размеры гигантских животных совсем не сложно – для этого нужен дрон и линейка длиной в один метр. Так, биологи используют кусок белой трубы с отметками, чтобы было хорошо видно из воздуха.
"Линейку кладем на воду рядом с лодкой, а дрон поднимаем на высоту 30 метров. Затем камерой, опущенной вертикально вниз, делаем фото линейки и кита", - рассказал биолог 29 УАЭ Светозар Давиденко.
Исследователи говорят, что линейка, положенная на воду, - один из надежных методов калибрации изображения, потому что из всех объектов в кадре она будет иметь наименьшее искривление.
При необходимости более точных расчетов мы используем дополнительный лазерный дальномер, который крепится к дрону и ежесекундно записывает дистанцию до объекта с точностью до 1 мм, а также специализированное программное обеспечение
Отмечается, что критические параметры для измерений – дистанция до кита и фокусное расстояние оптической системы, используемой для получения изображения. Имея эти и ряд данных о самом файле, можно измерить размер объектов на фото с помощью специальной программы.
В настоящее время украинские ученые в сотрудничестве с сотрудниками Университета Калифорнии выполняют исследования горбатых китов, для которых отобрали "двойные" данные: измерили животных и взяли образцы кожи и жира.
"Такое исследование позволит оценить показатели упитанности и определенные физиологические параметры состояния отдельных китов согласно их полу, принадлежности к той или иной возрастной группе или наличию беременности у самок", - говорится в сообщении.
Напомним
На острове Галиндез обнаружен редкий случай - семья субантарктических пингвинов с тремя птенцами. Среди 6 тысяч пингвинов возле станции "Вернадский" это единственная такая семья.
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