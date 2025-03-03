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Украинские полярники показали уникальный способ измерения китов с дрона

Киев • УНН

 • 26830 просмотра

Ученые станции "Академик Вернадский" продемонстрировали метод измерения размеров китов с помощью дрона и метровой линейки. Биологи поделились видео процесса в Facebook.

Украинские полярники показали уникальный способ измерения китов с дрона

Украинские полярники, которые работают на станции "Академик Вернадский", показали, как измеряют китов в океане. Соответствующее видео специалисты обнародовали в Facebook, сообщает УНН.

Детали

По словам биологов, замерить размеры гигантских животных совсем не сложно – для этого нужен дрон и линейка длиной в один метр. Так, биологи используют кусок белой трубы с отметками, чтобы было хорошо видно из воздуха.

"Линейку кладем на воду рядом с лодкой, а дрон поднимаем на высоту 30 метров. Затем камерой, опущенной вертикально вниз, делаем фото линейки и кита", - рассказал биолог 29 УАЭ Светозар Давиденко.

Исследователи говорят, что линейка, положенная на воду, - один из надежных методов калибрации изображения, потому что из всех объектов в кадре она будет иметь наименьшее искривление.

При необходимости более точных расчетов мы используем дополнительный лазерный дальномер, который крепится к дрону и ежесекундно записывает дистанцию ​​до объекта с точностью до 1 мм, а также специализированное программное обеспечение

– пояснила сотрудница отдела биологии и экологии НАНЦ Оксана Савенко.

Отмечается, что критические параметры для измерений – дистанция до кита и фокусное расстояние оптической системы, используемой для получения изображения. Имея эти и ряд данных о самом файле, можно измерить размер объектов на фото с помощью специальной программы.

В настоящее время украинские ученые в сотрудничестве с сотрудниками Университета Калифорнии выполняют исследования горбатых китов, для которых отобрали "двойные" данные: измерили животных и взяли образцы кожи и жира.

"Такое исследование позволит оценить показатели упитанности и определенные физиологические параметры состояния отдельных китов согласно их полу, принадлежности к той или иной возрастной группе или наличию беременности у самок", - говорится в сообщении.

Напомним

На острове Галиндез обнаружен редкий случай - семья субантарктических пингвинов с тремя птенцами. Среди 6 тысяч пингвинов возле станции "Вернадский" это единственная такая семья.

Полярники показали живописную гору с обрывистыми склонами, расположенную вблизи "Вернадского"03.02.25, 00:50 • 122567 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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