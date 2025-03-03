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Українські полярники показали унікальний спосіб вимірювання китів з дрона

Київ • УНН

 • 26831 перегляди

Науковці станції "Академік Вернадський" продемонстрували метод вимірювання розмірів китів за допомогою дрона та метрової лінійки. Біологи поділилися відео процесу у Facebook.

Українські полярники показали унікальний спосіб вимірювання китів з дрона

Українські полярники, які працюють на станції "Академік Вернадський", показали, як вимірюють китів в океані. Відповідне відео фахівці оприлюднили у Facebook, повідомляє УНН.

Деталі

За словами біологів, заміряти розміри гігантських тварин зовсім не складно - для цього потрібен дрон та лінійка довжиною один метр. Так, біологи використовують шматок білої труби з позначками, щоб було добре видно з повітря.

"Лінійку кладемо на воду поруч з човном, а дрон піднімаємо на висоту 30 метрів. Потім камерою, опущеною вертикально вниз, робимо фото лінійки та кита", - розповів біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко.

Дослідники кажуть, що лінійка, покладена на воду, - один з надійних методів калібрації зображення, бо з усіх об'єктів в кадрі вона матиме найменше викривлення.

За необхідності точніших розрахунків ми використовуємо додатковий лазерний дальномір, який кріпиться до дрона та щосекунди записує дистанцію до об'єкта з точністю до 1 мм, а також спеціалізоване програмне забезпечення

- пояснила співробітниця відділу біології та екології НАНЦ Оксана Савенко.

Зазначається, що критичні параметри для вимірювань - дистанція до кита та фокусна відстань оптичної системи, використаної для отримання зображення. Маючи ці та ще низку даних про сам файл, можна виміряти розмір об'єктів на фото за допомогою спеціальної програми.

Нині ж українські вчені в співпраці зі співробітниками Університету Каліфорнії виконують дослідження горбатих китів, для яких відібрали "подвійні" дані: виміряли тварин та узяли зразки шкіри й жиру.

"Таке дослідження дозволить оцінити показники вгодованості та певні фізіологічні параметри стану окремих китів відповідно до їхньої статі, належності до тієї чи іншої вікової групи або наявності вагітності в самиць", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

На острові Галіндез виявлено рідкісний випадок - сім'я субантарктичних пінгвінів з трьома пташенятами. Серед 6 тисяч пінгвінів біля станції "Вернадський" це єдина така родина.

Полярники показали мальовничу гору з обривистими схилами, розташовану поблизу "Вернадського"03.02.25, 00:50 • 122575 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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