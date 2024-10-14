В Ісландії розпався коаліційний уряд, країна готується до нових виборів
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Ісландії оголосив про розпуск керівної коаліції через розбіжності щодо імміграції та енергетики. Нові парламентські вибори заплановані на 30 листопада.
Прем'єр-міністр Ісландії Б'ярні Бенедиктссон оголосив про розпуск керівної коаліції на несподіваній пресконференції в столиці країни Рейк'явіку. Нові парламентські вибори мають відбутися 30 листопада.
Пише УНН із посиланням на TT та Rüv.
Прем'єр-міністр Ісландії Б'ярні Бенедиктссон оголосив про розпуск керівної коаліції на несподіваній пресконференції в столиці країни Рейк'явіку.
Причиною відставки уряду в Ісландії можуть бути розбіжності щодо імміграції, енергетичної політики та кількох інших сфер. Про це повідомляє державне радіо та телебачення Ісландії Rüv.
Довідка
Уряд Ісландії, де проживає трохи більше 380 000 жителів, є коаліційним урядом, що складається з консервативної Партії незалежності, ліберальної Партії прогресу та партії Зеленого лівого руху.
За даними шведського інформаційного агентства TT, нові вибори, ймовірно, будуть призначені і відбудуться 30 листопада.
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