В Исландии распалось коалиционное правительство, страна готовится к новым выборам
Киев • УНН
Премьер-министр Исландии объявил о роспуске правящей коалиции из-за разногласий по иммиграции и энергетике. Новые парламентские выборы запланированы на 30 ноября.
Премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон объявил о роспуске правящей коалиции на неожиданной пресс-конференции в столице страны Рейкьявике. Новые парламентские выборы должны состояться 30 ноября.
Пишет УНН с ссылкой на TT и Rüv.
Премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон объявил о роспуске правящей коалиции на неожиданной пресс-конференции в столице страны Рейкьявике.
Причиной отставки правительства в Исландии могут быть разногласия относительно иммиграции, энергетической политики и нескольких других сфер. Об этом сообщает государственное радио и телевидение Исландии Rüv.
Справка
Правительство Исландии, где проживает чуть более 380 000 жителей, является коалиционным правительством, состоящим из консервативной Партии независимости, либеральной Партии прогресса и партии Зеленого левого движения.
По данным шведского информационного агентства TT, новые выборы, вероятно, будут назначены и состоятся 30 ноября.
Напомним,
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