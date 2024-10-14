В Исландии распалось коалиционное правительство, страна готовится к новым выборам

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Премьер-министр Исландии объявил о роспуске правящей коалиции из-за разногласий по иммиграции и энергетике. Новые парламентские выборы запланированы на 30 ноября.

Премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон объявил о роспуске правящей коалиции на неожиданной пресс-конференции в столице страны Рейкьявике. Новые парламентские выборы должны состояться 30 ноября.

Пишет УНН с ссылкой на TT и Rüv.

Премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон объявил о роспуске правящей коалиции на неожиданной пресс-конференции в столице страны Рейкьявике.

Причиной отставки правительства в Исландии могут быть разногласия относительно иммиграции, энергетической политики и нескольких других сфер. Об этом сообщает государственное радио и телевидение Исландии Rüv.

Справка

Правительство Исландии, где проживает чуть более 380 000 жителей, является коалиционным правительством, состоящим из консервативной Партии независимости, либеральной Партии прогресса и партии Зеленого левого движения.

По данным шведского информационного агентства TT, новые выборы, вероятно, будут назначены и состоятся 30 ноября.

Напомним,

Опросы показывают лидерство социал-демократов накануне парламентских выборов в Литве. Смена власти может усилить позиции президента Науседы и сосредоточить внимание на экономическом неравенстве.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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