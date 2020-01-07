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В Індонезії стався потужний землетрус

В Індонезії стався потужний землетрус

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Землетрус магнітудою 6,2 зафіксовано у вівторок в західній частині Індонезії. Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, передає УНН.

Епіцентр землетрусу розташовувався в 315 км на північний захід від міста Медан (адміністративного центру провінції Північна Суматра), населення якого становить близько 1,8 млн осіб. Осередок залягав на глибині 30 км.

Інформації про постраждалих і руйнування наразі відсутня.

Як повідомляв УНН, внаслідок повені в Індонезії загинули вже 60 осіб.

Нагадаємо, в Ірані біля АЕС стався потужний землетрус. 

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