В Индонезии произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано во вторник в западной части Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает УНН.
Эпицентр землетрясения располагался в 315 км к юго-западу от города Медан (административного центра провинции Северная Суматра), население которого составляет около 1,8 млн человек. Очаг залегал на глубине 30 км.
Информации о пострадавших и разрушениях пока отсутствует.
Как сообщал УНН, в результате наводнения в Индонезии погибли уже 60 человек.
Напомним, в Иране возле АЭС произошел мощное землетрясение.