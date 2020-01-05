Внаслідок повені в Індонезії загинули вже 60 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Кількість жертв від повеней в столиці Індонезії Джакарті зросла до 60 осіб. Про це пише УНН із посиланням на Associated Press.
“Внаслідок зсувів та повеней, що були викликані проливними дощами, в столиці Індонезії та її околицях загинуло щонайменше 60 людей”, — йдеться у повідомленні.
Раніше УНН повідомляв, що повені в Індонезії забрали життя 53 осіб.
Рятувальники зазначають, що скоріш за все, під водою та брудом можуть знаходитись й інші тіла.
Влада країни повідомила, що більшість загиблих, скоріш за все, або потонула, або померла від удару струмом.
Як повідомлялося раніше в УНН, в новорічні свята в горбистих районах Джакарти і Західної Яви було зафіксовано 370 мм опадів — що в три рази більше середньої кількості норми опадів. Це найсильніша повінь в цьому районі з 2007 року. Тоді в результаті стихії за 10 днів загинуло 80 осіб.