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Внаслідок повені в Індонезії загинули вже 60 осіб

Внаслідок повені в Індонезії загинули вже 60 осіб

Київ • УНН

 • 13535 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Кількість жертв від повеней в столиці Індонезії Джакарті зросла до 60 осіб. Про це пише УНН із посиланням на Associated Press.

“Внаслідок зсувів та повеней, що були викликані проливними дощами, в столиці Індонезії та її околицях загинуло щонайменше 60 людей”, — йдеться у повідомленні.

Раніше УНН повідомляв, що повені в Індонезії забрали життя 53 осіб.

Рятувальники зазначають, що скоріш за все, під водою та брудом можуть знаходитись й інші тіла.

Влада країни повідомила, що більшість загиблих, скоріш за все, або потонула, або померла від удару струмом.

Як повідомлялося раніше в УНН, в новорічні свята в горбистих районах Джакарти і Західної Яви було зафіксовано 370 мм опадів — що в три рази більше середньої кількості норми опадів. Це найсильніша повінь в цьому районі з 2007 року. Тоді в результаті стихії за 10 днів загинуло 80 осіб.

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