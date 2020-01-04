Внаслідок повені в Індонезії загинули вже понад півсотні людей

КИЇВ. 4 січня. УНН. Майже 175 тисяч людей були змушені покинути свої будинки в столиці Індонезії Джакарті та прилеглих містах, після того, як в результаті раптових повеней і зсувів загинули щонайменше 53 людини. Про це в суботу заявила місцева влада, передає УНН із посиланням на Reuters.