Внаслідок повені в Індонезії загинули вже понад півсотні людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Майже 175 тисяч людей були змушені покинути свої будинки в столиці Індонезії Джакарті та прилеглих містах, після того, як в результаті раптових повеней і зсувів загинули щонайменше 53 людини. Про це в суботу заявила місцева влада, передає УНН із посиланням на Reuters.
"Кількість загиблих зросла до 53 осіб, при цьому одна людина зникла безвісти", - сказав прессекретар Національного агентства з протидії стихійним лихам Агус Вібово.
За даними агентства, станом на суботу більше 173 тисячі жителів були евакуйовані зі своїх будинків після того, як найбільш смертоносна повінь за останні роки викликала хаос в деяких частинах найбільшого міста Південно-Східної Азії.
Район Джакарти і довколишніх міст був затоплений після проливного дощу 31 грудня і в перші години Нового року.
Агентство повідомило, що сильні дощі можуть тривати до середини лютого, очікуваний пік - 11-15 січня.
Як повідомлялося раніше в УНН, в новорічні свята в горбистих районах Джакарти і Західної Яви було зафіксовано 370 мм опадів - що в три рази більше середньої кількості норми опадів.