В Индонезии в новогодние праздники погибли девять человек из-за наводнений

Наводнения затронули тысячи человек, заставив их покидать свои дома. Среди погибших был 16-летний ученик.

В Национальном агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщили, что муссонные дожди и реки затопили не менее 90 кварталов и вызвали обвал на окраине Джакарты. В отдельных районах паводковые воды достигли 3 метров в нескольких местах.

В новогодние праздники в холмистых районах Джакарты и Западной Явы было зафиксировано 370 мм осадков - более чем в три раза больше среднего количества осадков. В результате две реки переполнились.

Напомним, в Индонезии 24 человека погибли в результате падения автобуса в ущелье.