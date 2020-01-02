В Індонезії у новорічні свята загинули дев'ять осіб через повені
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Сильні повені в Індонезії забрали життя щонайменше 9 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Japan Times.
Повені торкнулися тисячі осіб, змусивши їх покидати свої оселі. Серед загиблих був 16-річний учень.
У Національному агентстві з ліквідації наслідків стихійних лих повідомили, що мусонні дощі і річки затопили не менше 90 кварталів і викликали обвал на околиці Джакарти. В окремих районах паводкові води досягли 3 метрів в декількох місцях.
У новорічні свята в горбистих районах Джакарти і Західної Яви було зафіксовано 370 мм опадів - більш ніж в три рази більше середньої кількості опадів. У результаті дві річки переповнилися.
Нагадаємо, в Індонезії 24 людини загинули в результаті падіння автобуса в ущелину.