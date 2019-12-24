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В Індонезії 24 людини загинули в результаті падіння автобуса в ущелину

В Індонезії 24 людини загинули в результаті падіння автобуса в ущелину

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Щонайменше 24 людини загинули в результаті падіння автобуса в ущелину в індонезійській провінції Південна Суматра. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве агентство Antara.

За даними влади та поліції, ДТП сталося ввечері в понеділок. Травми отримали 13 осіб, постраждалих було доставлено в лікарню. На місці події триває пошуково-рятувальна операція.

Інформації про причини дорожньо-транспортної пригоди поки не надходило.

Нагадаємо, в Індонезії перекинувся пором, 15 загиблих.

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