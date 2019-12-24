В Індонезії 24 людини загинули в результаті падіння автобуса в ущелину
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Щонайменше 24 людини загинули в результаті падіння автобуса в ущелину в індонезійській провінції Південна Суматра. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве агентство Antara.
За даними влади та поліції, ДТП сталося ввечері в понеділок. Травми отримали 13 осіб, постраждалих було доставлено в лікарню. На місці події триває пошуково-рятувальна операція.
Інформації про причини дорожньо-транспортної пригоди поки не надходило.
Нагадаємо, в Індонезії перекинувся пором, 15 загиблих.