В Індонезії перекинувся пором, 15 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Щонайменше 15 людей загинули після того, як пасажирський пором потонув біля берегів Індонезії. Про це з посиланням на дані місцевої поліції повідомляє Channel NewsAsia, передає УНН.
За словами офіційного представника поліції Східної Яви Франса Барунга Мангери, перевантажений пором віз близько 50 осіб, і перекинувся біля острова Мадура напередодні.
"Передбачається, що човен був перевантажений", - йдеться в заяві Мангер.
"Пором накрила велика хвиля, він перекинувся і затонув", - додав представник поліції.
Загальна кількість загиблих сягнула 15, коли у вівторок вранці пошуково-рятувальні команди виявили 13 тіл, 31 особа вижила.
Рятувальники розшукують щонайменше трьох осіб, які офіційно вважаються зниклими безвісти. Місцеві ЗМІ припускають, що може бути більше жертв, не зазначених в офіційному маніфесті.
Нагадаємо, ДТП в Індонезії забрало життя 12 осіб.