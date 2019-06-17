ДТП в Индонезии забрало жизни 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Двенадцать человек погибли в результате серьезного столкновения, которое произошло рано утром в понедельник на платной дороге, связывающей Джакарту с восточными городами Явы. Об этом заявил местный полицейский, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
В аварию попали автобус, грузовик и микроавтобусы, сообщила начальник дорожной полиции Западной Явы Атик Сусванти.
Смертельная авария произошла, когда автобус внезапно выехал на противоположную полосу и лоб в лоб врезался в транспортные средства, на большой скорости ехавшие в Джакарту, добавила она.
"Автобус направлялся из Джакарты в Сиребон. Водитель автобуса предположительно был сонным или потерял концентрацию во время вождения. Он неожиданно выехал на встречную полосу платной дороги, лоб в лоб столкнувшись с двумя микроавтобусами и грузовиком", - говорится в сообщении.
В результате аварии также пострадали еще несколько человек в автомобилях на встречной полосе, добавила она, отметив, что "найдены двое с тяжелыми травмами и десять человек с легкими".
В настоящее время полиция проводит расследование причин катастрофы, добавила А. Сусванти.
Как сообщал УНН, в масштабном ДТП в Киеве погибли четыре человека.