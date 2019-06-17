ДТП в Индонезии забрало жизни 12 человек

В аварию попали автобус, грузовик и микроавтобусы, сообщила начальник дорожной полиции Западной Явы Атик Сусванти.

Смертельная авария произошла, когда автобус внезапно выехал на противоположную полосу и лоб в лоб врезался в транспортные средства, на большой скорости ехавшие в Джакарту, добавила она.

"Автобус направлялся из Джакарты в Сиребон. Водитель автобуса предположительно был сонным или потерял концентрацию во время вождения. Он неожиданно выехал на встречную полосу платной дороги, лоб в лоб столкнувшись с двумя микроавтобусами и грузовиком", - говорится в сообщении.

В результате аварии также пострадали еще несколько человек в автомобилях на встречной полосе, добавила она, отметив, что "найдены двое с тяжелыми травмами и десять человек с легкими".

В настоящее время полиция проводит расследование причин катастрофы, добавила А. Сусванти.



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